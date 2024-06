Am Sonntag, 9. Juni, erklingt um 17 Uhr in der Abteikirche Otterberg „Die Romantische“ von Anton Bruckner. Die Sinfonie Nr. 4 Es-Dur wird gespielt von der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniele Squeo.

Mit seinem umfangreichen Sakralwerk wie auch seinem sinfonischen Schaffen ist Anton Bruckner als einer der bedeutendsten Komponisten der Spätromantik anzusehen. Als Persönlichkeit wie auch als Musiker eher ein Einzelgänger wurde er zunächst als Orgelvirtuose gefeiert, bevor er auch als einer der großen Sinfoniker nach Ludwig van Beethoven Anerkennung fand. 2024 jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Aus diesem Anlass bringt die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern unter Leitung von Generalmusikdirektor Daniele Squeo seine 4. Sinfonie in Es-Dur, vom Komponisten selbst die „Romantische“ genannt, in einem Sonderkonzert in der Abteikirche Otterberg zur Aufführung.

Bruckners kompositorische Idee, das Entstehen der Musik selbst in einen größeren Zusammenhangzu stellen, kommt gerade in einem Kirchenraum besonders zur Geltung. Der Beiname der Es-Dur-Sinfonie, die „Romantische“, hat seit jeher zu Spekulationen über ein außermusikalisches Programm eingeladen, etwa dahingehend den ersten Satz als „romantisches Bildeiner mittelalterlichen Stadt“ zu lesen, im Scherzo des dritten Satzes mit dem prägnanten Einsatz der Hörner eine Jagdszene zu erkennen oder aber den Finalsatz als Bild einer entfesselten Natur oder als innere, seelische Stürme zu interpretieren. Jede allzu konkrete Deutung dürfte bei diesem sinfonischen Monumentalwerk zu kurz greifen, aber vielleicht lassen sich seine musikalischen Schönheiten als Ausdruck der Schöpfung in einem eher kosmischen Sinn begreifen. Schon zu Bruckners Lebzeiten wurde seine 4. Sinfonie als die erfolgreichste unter seinen neun offiziellen (und zwei nicht nummerierten) Sinfonien angesehen, bis heute ist sie – neben der 7. – seine meistgespielte.

Info

Karten (zwölf bis 22 Euro) sind bei der Tourist-Information, Hauptstraße 54, Otterberg, in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter rheinpfalz.de/ticket erhältlich