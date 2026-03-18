Das Expeditionskonzert des Pfalztheaters war dem „Geheimnis des Orchesters“ (so das Leitthema) am Mittwoch in der Fruchthalle auf der Spur.

Geniestreichen von Komponisten folgten nun geistreiche Musikvermittlung in einem beispielhaften musikpädagogischen Projekt des Pfalztheaters. Interaktiv, kreativ, situativ (auf Schülerzurufe reagierend und die provozierend), so landete das Pfalztheater am Mittwoch zusammen mit regionalen, fortgeschrittenen Instrumentalschülern einen Volltreffer. Steilvorlagen lieferten Komponisten wie Richard Strauß (sinfonische Dichtung), Edvard Grieg (Konzertouvertüre), Chatschaturjan (Ballettmusik), Ramin Djawadi (Filmmusik) oder Verdi mit seinem Triumphmarsch aus der Oper „Aida“.

Die Musikvermittlerin Miriam Walter stellte ein ausgeklügeltes musikpädagogisches Konzept vor, das als eine Mischung aus Stoffvermittlung, Mitmachquiz im Ratespiel sich um Inhalte der Werke drehte; und so Interesse weckte und den Spannungsbogen mit der gesamten Aufmerksamkeit aller bis zur Fermate hielt. Das Ganze hatte auch ein bisschen „Werkstattcharakter“ insofern, dass „gestandene“ Orchestermusiker mit „jungen Hasen“ musizierten, die vor Ostern für gelungene Überraschungseier sorgten: Die bestanden etwa darin, dass bei den anspruchsvollen Werken mit wechselnden Gattungen, Stilen und interpretatorischen Anforderungen auf sehr ansprechendem Niveau gemeinsam an den Pulten musiziert wurde.

Überzeugende Konzertleitung

Unter der einmal mehr überzeugenden, weil sehr engagierten und konzentrierten Leitung vom ersten Kapellmeister Olivier Pols wurde der jeweilige Ausdrucksgehalt als oberstes Anliegen konsequent und stringent herausgearbeitet. Pols ist einer, der intensiv an Dynamik, Klangentfaltung Spannungsaufbau – genau das war gefragt.

Geistreich folgte die Moderation von Miriam Walter und den Schülern wie Johanna Ulrich und Maximilian Mazur diesen ausgewählten Geniestreichen, die verschiedene Stimmungsbilder heraufbeschwören und im Kern interpretatorisch gut getroffen wurden. Nicht ermüdend, sondern inspirierend war so die eigentliche „Stoffvermittlung“ wie biographischer Hintergrund etwa oder Orchesteraufbau mit der Funktion von Schlüsselpositionen wahrlich ein „Kinderspiel“.