Bei der 90. Auflage der Pfalzmeisterschaften wurde das Damenturnier von den Spielerinnen des TC RW Kaiserslautern dominiert. Im Endspiel trafen dann auch zwei Rot-Weiß-Damen aufeinander. Die Titelverteidigerin Lucy Lascheck und Liv Maja Röstel. Beide boten den zahlreichen Zuschauern einen spannenden Kampf.

Auch wenn am Ende Lucy Lascheck ihrer Favoritenrolle gerecht wurde und das Finale in zwei Sätzen für sich entschied, so bekamen die Zuschauer doch ein spannendes Match geboten. Der umkämpfte erste Durchgang war nach 38 Minuten an Lascheck gegangen. Mit ihrem zweiten Satzball gelang ihr der entscheidende Spielgewinn zum 6:3. Nachdem sie im siebten Spiel des zweiten Satzes ihren Aufschlag durchgebracht hatte - dabei musste sie einen Breakball abwehren - und mit 5:2 in Führung gegangen war, schien Lascheck kurz vor ihrem zweiten Titelgewinn zu stehen.

Doch in dieser kritischen Situation zeigte Liv Maja Röstel Nervenstärke. Sie brachte ihren Aufschlag durch und zeigte ihrer Konkurrentin, dass sie noch lange nicht geschlagen war. Und dieser Spielgewinn zum 3:5 zeigte Wirkung bei Lucy Lascheck. Anstatt mit ihrem Aufschlagspiel das Match zu beenden, verlor sie es zu null und führte nur noch mit 5:4. Das Spiel schien eine Wende zu nehmen. Alle, die sich da schon auf einen dritten Satz gefreut hatten, wurden enttäuscht. Fast mühelos entscheid Lucy Lascheck das zehnte Spiel und damit auch das Match für sich. Dabei profitierte sie von den schwachen Schlägen ihrer Kontrahentin, der in diesem wichtigen Spiel leichte Fehler unterliefen. „Sie hat konstanter als ich gespielt“, sagte Liv Maja Röstel nach dem verlorenen Endspiel.

Auf dem Weg ins Finale war sie in der ersten Runde auf Lucy Laschecks ältere Schwester Emily getroffen. Dabei gelang es ihr in einer engen Partie die Oberhand zu gewinnen. Nachdem sie den ersten Satz mit 2:6 abgegeben und den zweiten 6:1 gewonnen hatte, sicherte sie sich den Sieg mit einem 12:10 im Champions-Tiebreak. Im Viertel- und Halbfinale setzte Röstel sich dann aber problemlos durch. Mit 6:0 und 6:1 besiegte sie zuerst Julia Dieter (TC Althornbach) und anschließend Sofie Schwenkreis (TC WB Zweibrücken) mit 6:2 und 6:1.

Auch Lucy Lascheck musste ein Dreisatzmatch bestreiten. Und zwar im Halbfinale. Da traf sie auf Alicia Mall (TC WR Speyer), gegen die sie den ersten Satz zwar schnell mit 6:1 gewann, den zweiten aber mit 2:6 abgeben musste. Den entscheidenden dritten Satz holte sie sich schnell mit 6:1 und zog damit ins Endspiel ein.

Nach hartem Kampf

In der Herrenkonkurrenz erreichte Tim Stemler das Finale. Doch was Lucy Lascheck bei den Damen gelungen war, das schaffte der Spieler des 1. TC Weilerbach nicht. Er musste sich Max Amling (TC Mutterstadt) nach hartem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben (3:6, 6:2, 3:6) und damit seine Hoffnungen auf den Gewinn des Pfalzmeisertitels begraben. In den entscheidenden Momenten der Partie waren ihm nicht die besten Schläge gelungen. Von den Spielern das TC RW Kaiserslautern war Finn Himmer der erfolgreichste. Er erreichte das Halbfinale, wo er sich dem späteren Turniersieger Max Amling mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben musste. Im Viertelfinale hatte Himmer Johannes Kuhn (TC Landstuhl) mit 6:1 und 6:1 geschlagen.