Wie sich das Pfalzklinikum in den vergangenen Jahren umgestellt hat, verrät Geschäftsführer Paul Bomke beim Redaktionsbesuch. Mit der Zuhause-Behandlung sieht er das Unternehmen auf einem guten Weg. Ihn und sein Team beschäftigen Hemmschwellen und alte Vorurteile ...

In den vergangenen Tagen sind zwei Jugendliche in der städtischen Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie am St.-Martins-Platz mehrfach durch Vandalismus aufgefallen. Am Mittwochnachmittag stellte die Ordnungsbehörde der Stadt zwei Verdächtige und informierte die Polizei.

Fragen und Antworten: Das Schulgebäude aus dem Jahr 1852 erinnert von außen ein wenig an Schloss Hogwarts aus dem Film „Harry Potter“: In einem ehemaligen Nonnenkloster der Bischof-von-Weis-Stiftung in Landstuhl hat die International School Westpfalz ihr neues Domizil gefunden. Am Donnerstag wurde offiziell Eröffnung gefeiert. Was diese Schule von anderen unterscheidet.

Dass die Kaiserstraße in Landstuhl umgestaltet werden soll, steht schon lange fest. Die Frage nach dem Wie ist noch unbeantwortet. Bei einer Einwohnerversammlung präsentierten Verkehrsplaner ihre Vorstellung für die Neugestaltung. Begeisterung entfachten sie damit nicht.

Was die Fläche anbelangt, gehört Morlautern eher zu den kleineren Stadtteilen. Allerdings wird der Ort in den kommenden Jahren wachsen, drei Baugebiete stehen kurz davor, bebaut zu werden. Aber: Es gibt auch Probleme, die nicht so leicht zu lösen sind, wie Ortsvorsteher Alexander Lenz berichtet.