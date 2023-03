Zuhören und Zeit miteinander verbringen: Das Pfalzklinikum sucht Ehrenamtliche, die sich in Gruppenarbeit einbringen und ein Bindeglied zwischen Patienten, Betroffenen und Fachleuten der Klinik werden.

Das Pfalzklinikum Kaiserslautern bietet psychisch kranken Erwachsenen aus der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern verschiedene Behandlungsmöglichkeiten – stationär, tagesklinisch oder ambulant. Im Rahmen eines Modellvorhabens wird zudem die Möglichkeit der Zu-Hause-Behandlung angeboten.

Ein zentrales Anliegen der Einrichtung sei es, dass sich Betroffene und Patienten neben der therapeutischen und pflegerischen Begleitung im Pfalzklinikum „einfach gut aufgehoben fühlen“. Das Krankenhaus schreibt: „Einen wichtigen Beitrag dazu leisten unsere Ehrenamtlichen. Sie sind es, die – flexibel je nach persönlichem Interesse und verfügbarer Zeit – zuhören, Empathie vermitteln und Aufmerksamkeit schenken.“

Keinerlei medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse erforderlich

Die Ehrenamtlichen gestalten unter anderem in Eigenregie regelmäßig ein Patientencafé. Immer Montagnachmittag bieten sie bei Kaffee und Kuchen Raum zum Austausch, für Gesellschaftsspiele und kreative Angebote. Das Café findet mal auf einer der Stationen, mal in der Cafeteria statt. Dadurch schaffen die Ehrenamtlichen Sozialkontakte für Patientinnen und Patienten und Abwechslung im Klinikalltag.

Für eine Mitarbeit seien keinerlei medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse erforderlich, vielmehr komme es darauf an, gut zuzuhören und sich in die Situation anderer einfühlen zu können. Die ehrenamtlichen Helfer werden über das Pfalzklinikum unfall- und haftpflichtversichert. Vierteljährlich treffen sich die Ehrenamtlichen in Kaiserslautern mit der zuständigen Ansprechpartnerin. Zudem lädt das Pfalzklinikum jährlich zu einem Jahresabschlussessen mit den Führungskräften ein.

Info

Interessenten können sich bei der Koordinierungsstelle Gemeinwesen und Kommunikation des Pfalzklinikums melden, Telefon 0631 5349 2286