Anfang der Woche ist die Krankenpflegeschule des Pfalzklinikums in Kaiserslautern eröffnet worden. Bereits einige Tage vorher war der erste Jahrgang mit 20 Schülern in die neue generalistische Pflegeausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau gestartet. Mit dem Ausbildungsangebot in der Westpfalz sei ein weiterer Schritt in der Regionalisierung getan, sagte Pflegedirektorin Brigitte Anderl-Doliwa zur Eröffnung.

Die Krankenpflegeschule in Kaiserslautern ist neben der Schule des Pfalzklinikums in Klingenmünster und der Krankenpflegeschule des Landeskrankenhauses in Alzey eine der wenigen in Rheinland-Pfalz, die den Vertiefungsansatz „Psychiatrische Pflege“ anbieten. Dieser Schwerpunkt ist einer von fünf möglichen Vertiefungsansätzen, aus denen die Auszubildenden im dritten Lehrjahr wählen können. In der neuen Schule bildet das Pfalzklinikum zum einen den eigenen Nachwuchs aus, aber auch Schüler aus anderen regionalen Gesundheitseinrichtungen.

Der Unterricht wird sowohl in Präsenzunterricht in den Räumen der Geschwister-Scholl-Schule in der Schreberstraße wie auch in Fernunterricht stattfinden – zumindest solange noch besondere Hygienemaßnahmen wegen des Coronavirus gelten. „Wir wünschen uns, dass die Schule gut angenommen wird, denn gute Pflegekräfte sind gefragt und werden gebraucht“, betonte Fritz Rau, Leiter Betriebliche Bildung. Schulleiter ist Jochen Braselmann.

Insgesamt 50 Plätze gibt es in der neuen Krankenpflegeschule, der nächste Ausbildungsjahrgang startet im Oktober 2021 – die Bewerbung ist schon jetzt möglich.