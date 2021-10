Rund um den World Mental Health Day am 10. Oktober finden wieder deutschlandweit Aktionswochen für seelische Gesundheit statt. Unter dem Motto „Gemeinsam über den Berg – Seelische Gesundheit in der Familie“ beteiligen sich in Kaiserslautern die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums gemeinsam mit dem Netzwerk „Kinder psychisch belasteter Eltern“ der Stadt und des Landkreises an den Aktionstagen.

Dabei wird ein Blick auf die weiterhin schwierige Lage vieler Familien geworfen, die in der Pandemie psychisch an ihre Grenzen kamen und dringend Hilfe benötigen. Die Aktionswoche beginnt am Freitag, 8. Oktober. Fotograf Thomas Brenner zeigt im Foyer des Pfalzklinikums in der Albert-Schweitzer-Straße 64 Plakate, die auf die Situation der Kinder mit psychisch- oder suchtkranken Eltern aufmerksam machen. Auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz, das in den kommenden Jahren einen Förderschwerpunkt auf diese Kinder setzt, hat sich eine Arbeitsgruppe des Netzwerkes gemeinsam mit Thomas Brenner mit der Darstellung von Bedürfnissen der betroffenen Kinder beschäftigt. Herausgekommen sind Fotografien mit kurzen Textpassagen, die die Betrachter auffordern, sensibler auf solche Kinder zu achten. Gleichzeitig wird auf Netzwerkakteure hingewiesen die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Wanderausstellung „wir sind da“ ist bis Ende Oktober im Pfalzklinikum zu sehen. Anschließend wird sie an unterschiedlichen Orten im Landkreis ausgestellt.

Neue Wege in der Behandlung

Wie können psychisch kranke Menschen ein würdiges und eigenständiges Leben in ihrem gewohnten Lebensumfeld führen? Wie können Angehörige in die Behandlung einbezogen werden? Welche differenzierten Angebote beinhaltet das Modellvorhaben, das seit 2020 im Pfalzklinikum umgesetzt wird mit dem Ziel, Menschen mit seelischen Problemen individueller und besser zu versorgen? Darüber informiert die Duale Leitung der Zuhause-Behandlung, Natalia Labun, Oberärztin, und Franz Braband, Pflegerische Leitung, mit dem Vortrag: „Neue Wege der Behandlung – Zuhause-Behandlung“, am Montag, 11. Oktober, um 16 Uhr und um 17.15 Uhr im Pfalzklinikum. Anmeldung zu den Vorträgen erbeten per E-Mail an d.ruster-hebel@pfalzklinikum.de.

Umrahmt werden die Vorträge von der Brenner-Plakatkampagne und Bildern von Erika Horvath zum Thema psychische Erkrankung aus dem Blickwinkel künstlerischen Schaffens. Für Besucher gilt die 3-G-Regel.