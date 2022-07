Hilfe bei seelischen Erkrankungen, ein besserer Umgang mit Stress, Achtsamkeitstraining und Wege aus der Schlaflosigkeit: Das bietet die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Pfalzklinikums in der Kerststraße Betroffenen. Das Portfolio wird nun um eine Ohrakupunktur ergänzt.

Fünf Nadeln, fünf Punkte im Ohr, ein Ziel: Betroffenen im Umgang mit ihren seelischen Krankheiten helfen. „Ich bin ein Freund von der traditionellen chinesischen Medizin“, erzählt PIA-Leiter Gabriel Lacourt. Dazu gehöre auch die Akupunktur. Im Ohr gebe es fünf Punkte, über die sich sämtliche Organe des Körpers erreichen lassen und über die zudem die Selbstheilungskräfte angeregt werden können. Bei der Akupunktur gebe es kaum Nebenwirkungen, sie sei leicht anzuwenden und dabei sehr wirkungsvoll.

Bereits vor Jahrzehnten sei die Ohrakupunktur bei Suchtpatienten in Amerika angewendet worden, um sie dabei zu unterstützen, abstinent zu bleiben. Das habe sehr gut funktioniert, schildert Lacourt. Einen Entzug und eine begleitende Entgiftung ersetze die Akupunktur jedoch nicht, warnt der Facharzt für Psychiatrie. Als ergänzenden Angebot nach einem Entzug eigne sich die Ohrakupunktur indes hervorragend. Es habe sich gezeigt, dass die Ohrakupunktur den Menschen helfe, den Suchtdruck und Stress zu reduzieren.

Ergänzungsangebot für Betroffene

Diese Erkenntnisse werden seither in vielen Teilen der Welt eingesetzt, um Menschen mit seelischen Problemen zu helfen. Auch in diesen Fällen ersetze die Ohrakupunktur keine Therapie, könne aber ein sinnvolles Ergänzungsangebot für Betroffene sein. Dazu zählten Personen die an Ängsten, Depressionen, Stress, Schlafstörungen, Suchterkrankungen oder seelisch bedingten Kopfschmerzen leiden.

Ende Juli werden die ersten Akupunktur-Gruppen im Haus mit dem Programm starten, notwendig für die Teilnahme sei eine Überweisung des (Haus)Arztes und eine vorherige Anmeldung in der Institutsambulanz, so Lacourt. Angewendet werde dabei das sogenannte NADA-Protokoll, das für National Acupuncture Detoxification Association steht und ein standardisiertes Verfahren für die Akupunktur von fünf Ohrpunkten beschreibt.

Er selbst habe das Angebot schon ausprobiert und es habe ihm gut getan. „Nach dem Setzen der Nadeln nehmen wir die Patienten mit auf eine Fantasiereise zur Entspannung und Stressreduktion“, beschreibt der Arzt. Nach 25 Minuten sei das Entspannungsprogramm beendet und die Nadeln können wieder entfernt werden. „Danach gibt es noch einen Entspannungstee“, so Lacourt.

Kontakt

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Pfalzklinikums, Kerststraße 15, Telefon 0631 892 908 04.