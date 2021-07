„Blick durchs Mikroskop? Zeichnung und Abstraktion“ – diesen Titel trägt das 20-minütige, kostenfreie Online-Gespräch des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern am Freitag, 16. Juli, 12.30 Uhr, mit Kurator Sören Fischer. Es dreht sich um den Künstler Hanns Schimansky.

Schimansky mikroskopierte während seines Landwirtschaftsstudiums Pflanzen und deren Zellen. In vielen seiner Zeichnungen scheinen sich diese Blicke in eine dem Auge ansonsten verborgene Welt wieder zu finden. Bis in die jüngsten Zeichnungen hinein spielt der Künstler in seinen Liniengebilden in sehr freier Weise mit derlei Zitaten aus der Biologie. So auch dann, wenn er dünnste Flimmerhärchen oder Geißeln über das Papier bewegt. Sören Fischer bringt in dem Online-Gespräch unter anderem die Frage auf den Punkt, ob hier etwas im Fluss ist.

Um die Zugangsdaten für das Online-Gespräch zu erhalten, ist eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei fünf Personen.