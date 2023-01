Zu einem Gespräch über „Die Malerpersönlichkeit Hans Purrmann in Wort und Bild“ in der Kabinettausstellung lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, am Dienstag, 31. Januar, 18 Uhr, ein. Am Mittwoch, 1. Februar, 12.30 Uhr, wird eine Kurzführung unter dem Titel „Hans Purrmann – mit der Pfalz verbunden“ geboten.

Der in Speyer geborene Hans Purrmann zählt zu den bedeutenden deutschen Malerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Malerei bedeutete für ihn die Verdichtung seiner Gefühle, die er unmittelbar in Farbe umsetzte.

Anlass für die Kurzführung ist die Herausgabe der Briefedition „Hans Purrmann und Willibald Gänger. Ein Briefwechsel über die Kunst und Kultur der 1950er Jahre“. Neben Gemälden und exemplarischen Briefen von Purrmann werden auch Werke anderer Künstler gezeigt. Sören Fischer, Leiter der Graphischen Sammlung, bringt das Projekt auf den Punkt.