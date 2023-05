Josef Albers’ Werk „Never before J“ von 1976 steht im Zentrum der aktuellen Ausgabe der Reihe „Bild des Monats“ des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk). Die Werkbesprechung trägt diesmal den Titel „Erlebnis und Empfindung: Die Farbwelt der Konkreten Kunst“.

Kurator Sören Fischer widmet sich am Samstag, 6. Mai, ab 15 Uhr dabei dem Wesenskern der Konkreten Kunst: der Farbe. „Jedes Bild ist ein Farbgedanke“ sagte der Maler und Kunsttheoretiker Theo van Doesburg 1930 einmal über Konkrete Kunst. Im traditionellen Bildverständnis war die Farbe an Gegenstände gebunden, verwies auf Dinge aus der realen Welt: Gras wurde grün gemalt, der Himmel blau. Die Konkrete Kunst emanzipierte die Farbe und stellte ihren Eigenwert in den Mittelpunkt. Die Farbe beschrieb nun nicht mehr etwas, was wirklich existierte, sondern verwies nur auf sich selbst. Fischer beleuchtet Fragen, die bis heute in der Konkreten Kunst behandelt werden, unter anderem, welche optischen Phänomene sich beobachten lassen, wenn Farbflächen aufeinandertreffen, oder was mit Farben geschieht, wenn sie sich überlagern. Die Führung ist kostenlos.