Eine besondere Raumerfahrung kann man seit kurzem in der Pfalzgalerie Kaiserslautern machen. So ist die große Arbeit „out of horizon“ von Julia Steiner nun zum Rondell zusammengesetzt.

Vorher waren die vier Teile quasi separiert zu sehen, jetzt bilden sie eine riesige Trommel mit einer Wandhöhe von drei und einem Durchmesser von sechs Metern, in die der Betrachter eintritt.

Im Inneren verändern die flirrenden Strukturen komplett die Wahrnehmung: Der Boden scheint zu schwanken, wenn man sich langsam um die eigene Achse dreht, verliert man das Gefühl für den Raum, die Äste, Blätter und dynamischen Wirbel, die die Schweizer Künstlerin in Öltechnik auf die Holzwände aufgebracht hat, scheinen ein Eigenleben zu entwickeln, sich zu bewegen. Die Akustik in dem Rund ist entsprechend irritierend. Es entsteht ein Mikrokosmos, der den Besucher unweigerlich gefangen nimmt.

Die Installation ist im Rahmen der Ausstellung „Am Saum des Raumes“ mit den Arbeiten von Julia Steiner noch bis 19. Juli zu sehen. Auch die viel beachtete und wandfüllende Gestaltung des Foyers der Pfalzgalerie stammt von Steiner. Ab Dienstag gibt es im ersten Museumsgeschoss eine neue Ausstellung mit den Arbeiten von Peter Lang, Bernard Descamps und Melanie Wiora zu sehen. Der Besuch lohnt sich also gleich doppelt.

Öffnungszeiten

Dienstags 11 bis 20 Uhr, mittwochs bis sonntags 10 bis 17 Uhr.