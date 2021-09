Zwei Künstlergespräche zum Thema „Ein Bernhard für die Pfalz“ veranstaltet das Museum Pfalzgalerie. Sie laufen online, eines bereits am Freitag, 10. September.

Die Bürgerinitiative „Ein Bernhard für die Pfalz“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Stahlplastik „Aufragende“ aus dem Jahr 2012 des Jockgrimer Bildhauers Franz Bernhard zu erwerben und vor dem Museum Pfalzgalerie zu platzieren. Valentina Jaffé, geboren in Bad Dürkheim, unterhält ein Atelier in Mannheim. Für das Bernhard-Projekt stellt sie eine keramische Wandarbeit zur Verfügung. Im Gespräch mit der Leiterin der Skulpturensammlung Annette Reich erläutert sie ihre Motivation, sich an diesem ambitionierten Projekt zu beteiligen. Das Online-Künstlergespräch findet am Freitag, 10. September, 12.30 Uhr, statt.

Ein zweites, rund 20-minütiges kostenfreies Online-Künstlergespräch findet am Mittwoch, 15. September, 12.30 Uhr statt. Die Deidesheimer Bildhauerin Friederike Zeit Narum stellt eine Skulptur aus Betonguss, die im Jahre 2002 entstanden ist, für die Aktion zur Verfügung. Über ihr Engagement, die Bürgerinitiative zu unterstützen, spricht sie ebenfalls mit Annette Reich. Die Künstlerin, die für ihre keramischen Plastiken bekannt ist, arbeitet zusammen mit ihrem Mann, dem norwegischen Keramiker Svein Narum, im eigenen Studio und veranstaltet in diesem Jahr zum 18. Mal vom 15. bis 24. Oktober das internationale Symposium „Intonation – Deidesheimer Kunsttage“ mit Künstlern aus Belgien, Korea, Spanien, England und Deutschland. Vom 11. bis 26. September stellt die „Gruppe 83“ mit ihren 15 Mitgliedern und Gästen im Deidesheimer Atelier aus.

Infos

Zum Online-Gespräch muss man sich per E-Mail anmelden unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de, um die Zugangsdaten zu erhalten (Mindestteilnehmerzahl: fünf Personen).