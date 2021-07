Zu einem Gespräch in der Dauerausstellung über die „Kunst der 1950er Jahre“ lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern am Freitag, 6. August, um 12.30 Uhr mit Sören Fischer ein.

„Auferstanden aus Ruinen…“: Nicht nur die Pfalzgalerie erlebte durch den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg seine Wiedergeburt, auch die Kunst allgemein konnte sich – befreit von der Unterdrückung durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft – zu neuen Höhen entwickeln. Sie war nun frei, die abstrakt-ungegenständlichen Wege weiterzuverfolgen, die ab den 1910/20er Jahren angelegt waren.

Das Museum des Bezirksverbands präsentiert in seiner Ständigen Ausstellung mit Werken von Hans Arp, Willi Baumeister oder Fritz Winter eine Reihe von herausragenden Kunstwerken gerade dieser wichtigen Phase zwischen 1945 und 1960. Die Führung, an der die Teilnahme kostenlos ist, soll ein Bild davon vermitteln, welche Fragestellungen die Künstler jener Zeit umtrieb und wie sie diese in ihren Werken bearbeitet haben. Eine Anmeldung ist erforderlich unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de.