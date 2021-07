„Überraschende Augenblicke: Wenn die Zeichnung gefaltet wird“ – so der Titel des 20-minütigen, kostenfreie Online-Gespräch des Museums Pfalzgalerie am Dienstag, 6. Juli, um 18 Uhr mit Kurator Sören Fischer, der sich mit Hanns Schimansky und seiner Ausstellung in der Pfalzgalerie beschäftigt.

Was geschieht, wenn ein bezeichnetes Blatt gefaltet wird? Diese Frage erforscht Hanns Schimansky mit seinen eindrucksvollen Faltungen. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler – 1996/97 erhielt er das Stipendium Cité Internationale des Arts in Paris und 2012 den Hans Theo Richter-Preis der Sächsischen Akademie der Künste, Dresden – verfolgt die Technik der Faltung seit 1987. Stets geht er von einem bezeichneten Bogen Papier aus. Dessen Rückseite wird zumeist monochrom eingestrichen, sei es in Weiß, Schwarz oder aber in den für ihn so charakteristischen leuchtenden Farben wie Gelb, Blau, Grün oder Rot. Anmeldung zum Online-Gespräch per E-Mail unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de, um die Zugangsdaten zu erhalten (Mindestteilnehmerzahl: fünf Personen).