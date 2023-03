Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Britta E. Buhlmann leitet das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) seit 1994 und hat dem Haus zu überregionaler Beachtung verholfen. Am heutigen Samstag, 8. Mai, wird sie 65 Jahre alt.

Was ist Kunst und was nicht? An der Antwort auf diese Frage haben sich Generationen von Kreativen und Konsumenten, Kritikern und Kuratoren abgearbeitet. Für Britta E. Buhlmann, die Direktorin des Museums