Kunstfreunde dürfen sich freuen: Ab September soll es nach derzeitiger Planung wieder Veranstaltungen vor Ort geben, so dass man vor dem Original stehend Erläuterungen nachvollziehen kann. Aber auch digitale Angebote sollen erhalten bleiben.

Live, also direkt vor dem Werk stehend, kann man Kunstwerke nicht nur sehen und verstehen, sondern auch deren eigene Atmosphäre wahrnehmen. Direkte Rückfragen bei Führungen ermöglichen es dem Besucher zudem, in einen Dialog mit den Ausstellungskuratoren zu treten. Dass sich die Pfalzgaleristen umgekehrt auch wieder auf die direkte Ansprache ihre Publikums freuen, versteht sich.

Aber auch digital will das Museumsteam um Britta Buhlmann weiter präsent sein. „Es gibt für jene, die lieber von zu Hause aus die Kunstwelt entdecken wollen, weiterhin Online-Gespräche geben“, versprechen die Kunstexperten.

Jubiläum und Abschied

Live und mit Publikum stehen in der Pfalzgalerie im September folgende Veranstaltungen an: Am Samstag, 4. September, kann man vor Ort das Bild des Monats kennenlernen und sich anschließend bei kostenfreiem Kaffee und Kuchen darüber austauschen. Am Donnerstag, 9. September, soll die Ausstellung zum Pfalzpreis für Bildende Kunst, der in diesem Jahr in der Sparte Plastik ausgeschrieben war, eröffnet werden. Die Freunde des Museums feiern am Freitag, 10. September, ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Museumsfest. Außerdem soll es Gespräche in der Dauerausstellung geben. Zum Ende des Monats kann man mithilfe von Ausführungen von Museumsdirektorin Buhlmann und Volontärin Hanna Diedrichs Abschied von Werken unter anderem von Sam Francis, Frank Stella, Leon Polk Smith und Mary Heilmann nehmen, die als Dauerleihergaben den Museumsbestand bereichert haben und nun wieder an die Leihgeber zurückkehren.

Infos...

... zu den Angeboten des Museums auf www.mpk.de; zu den Führungen – ob analog oder online – bittet das Museum um Anmeldung unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de.