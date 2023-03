In Vorbereitung der Sonderausstellung „Rudolf Levy – Magier der Farbe“ veranstaltet das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) am Freitag, 31. März, von 9.30 bis 18 Uhr einen öffentlichen Studientag. Erstmals in Deutschland wird das farbenfroh-leichte wie dramatisch-schicksalhafte Künstlerleben von Rudolf Levy (1875-1944) in einer umfassenden Retrospektive gewürdigt. Die Schau im mpk ist vom 28. Oktober 2023 bis 11. Februar 2024 zu sehen.

Kostenlose Teilnahme

Obwohl viele Museen Werke des im Holocaust ermordeten expressionistischen Künstlers, der ein Weggefährte des Speyerer Künstlers Hans Purrmann war, besitzen, ist der deutsch-jüdische Maler im Kanon der Moderne so gut wie nicht mehr präsent. Zur Vorbereitung der Ausstellung und des Katalogs hat die Pfalzgalerie mehrere namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, die ihre Aufsatzthemen vorstellen. Die Teilnahme am Studientag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird aber empfohlen unter info@mpk.bv-pfalz.de.