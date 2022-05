Morgen, Dienstag, 31. Mai, eröffnet um 19 Uhr die neue Ausstellung des Museums Pfalzgalerie (mpk) unter dem Titel „Pfalzpreis für Bildende Kunst / Plastik – Preisträgerinnen-Ausstellung“.

Zu sehen sind Werke von Fritzi Haußmann und Theresa Lawrenz. Die Schau wird bis 10. Juli laufen.

Der Bezirksverband Pfalz hatte Fritzi Haußmann 2021 mit dem Pfalzpreis für Bildende Kunst ausgezeichnet, der in der Sparte Plastik ausgeschrieben und mit 10.000 Euro dotiert war. Theresa Lawrenz erhielt den mit 2500 Euro dotierten Nachwuchspreis. Eine Einzelausstellung der Preisträgerinnen im Folgejahr im mpk ist Teil der Auszeichnung. Beide Künstlerinnen haben die Jury mit ihren installativen plastischen Arbeiten überzeugt. Eigens für die Ausstellung im mpk haben sie neue Arbeiten entwickelt.

Neues Leben für alte Schläuche

Fritzi Haußmann, 1970 in Frankenthal geboren, studierte an der Hochschule Wiesbaden Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Freie Grafik sowie Freie Kunst an der Kunstakademie Mannheim. Sie lebt und arbeitet in Frankenthal und Mannheim. Mit ihren raumgreifenden Objekten und Installationen schafft die Künstlerin „spezifische Orte, die sie durch ihr künstlerisches Eingreifen energetisch auflädt“, so das mpk. Für ihre ortsbezogene, aus gebrauchten Fahrradschläuchen bestehende Arbeit „tube object“, die sich von der Decke über die Wand auf den Boden ausdehnt, wurde ihr der Pfalzpreis zugesprochen.

Theresa Lawrenz, 1991 in Mainz geboren, studierte Bildende Kunst an der Kunsthochschule Mainz. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main, Mainz und Kaiserslautern. An der TU Kaiserslautern ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Architektur/Künstlerisches Gestalten tätig.

Zur Vernissage am 31. Mai spielen Parijat Moumon (Gitarre) und Rosa Gomez (Saxofon) Worldjazz.