Das Museum Pfalzgalerie (MPK) öffnet am Dienstag, 16. März, wieder die Tore fürs Publikum. Dies teilte Theo Wieder, Chef des Bezirksverbandes Pfalz, der Träger des Hauses ist, am Freitag mit.

Sowohl der Corona-Stab des Bezirksverbandes, als auch die Ordnungsbehörde der Stadt hätten am Donnerstag, 11. März, der Öffnung zugestimmt, so Wieder. Die Verzögerung bis zum 16. März liege an den „geforderten Abläufen im MPK selbst“. Das habe damit zu tun, dass die 17. Coronabekämpfungsverordnung des Landes vom 5. März erstmals eine digitale oder telefonische Vorausbuchungspflicht eingeführt habe. Diese bedürfe einer Planung und Umsetzung. Auch weitere Änderungen am Hygienekonzept, etwa die neu definierte Besucherhöchstzahl, die sich nicht mehr nur an der Raumgröße bemisst, hätten eingearbeitet werden müssen.

Mit der Pfalzgalerie öffnet nun auch das zweite Museum der Barbarossastadt; bereits am Mittwoch, 10. März, war das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum/Wadgasserhof) geöffnet worden.