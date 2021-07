Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern packt neuerdings Themenboxen – für alle, die sich gerne überraschen lassen. Darin stecken drei bis acht Bücher zum gewünschten Thema.

Dabei kann es sich, so die Pfalzbibliothek, um große Themen wie Kochen, Wandern, pfälzische Geschichte, Kaiserslautern oder Spielen, aber auch um kleine Themen wie Schmalfilmtechnik, Buntsandstein, Damaszenerstahl und vieles andere mehr handeln. Man kann aber ebenso ein Überraschungspaket wählen, dann ist auch das Thema unbekannt. Die entsprechenden Wünsche können per E-Mail an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de geschickt werden.