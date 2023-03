Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Industrie-Nähmaschinen von Pfaff sind derzeit weltweit gefragt – lässt sich mit ihnen doch die dringend benötigte Schutzausrüstung herstellen, die im Kampf gegen das Corona-Virus entscheidend ist. Bisher lag der Schwerpunkt der Firma Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH darauf, die dazu notwendigen Maschinen zu fertigen. Nun geht die Firma einen Schritt weiter: In Kaiserslautern werden künftig Masken produziert.

In den kommenden Wochen werde in Kaiserslautern eine Produktions-Straße aufgebaut, mit der sich medizinische Mund-Nasen-Masken in Serie produzieren lassen, schildert Marketing-Manager