Noch rollen die Bagger vorne an der Königstraße, das Glasdach wird im September aufgesetzt: Im sogenannten Seeberger auf dem Pfaff-Gelände geht es langsam in die Endrunde. Ein Besuch mit Architekt Uwe Stegner auf der Baustelle.

Tierschutzorganisationen haben in den vergangenen Monaten mehr als genug zu tun. Der Verein „Stubentiger in Not“ aus Trippstadt ist mittlerweile an seine Grenzen gestoßen, Tierheime sind auch über den Kreis hinweg überfüllt. Nicht immer ist die Corona-Krise schuld an der Misere.

Dass Nutzer von E-Scootern und Fahrrädern sich in der Fußgängerzone nicht an die geltenden Fahrverbote halten, sorgt immer wieder für Ärger bei Fußgängern, die dort unterwegs sind. Was einen RHEINPFALZ-Leser an der Situation am meisten ärgert, ist nach seinen Worten die Reaktion beziehungsweise nicht stattfindende Reaktion von Ordnungsbehörde und Polizei.

Wo leben Babyboomer, wenn sie in Ruhestand gehen? Was unternehmen sie? Welche Infrastruktur benötigen sie? Wie muss die Mobilität aussehen? Ein Team aus Wissenschaftlern will ein System entwickeln, das Kommunen dabei unterstützt, bei den Entscheidungen kommender Jahre die Antworten auf diese Fragen im Blick zu haben.

Cosplayer aus der ganzen Region kommen am Samstag nach längerer Pause wieder zum Cosplay-Tag im Japanischen Garten zusammen. Kombiniert aus den englischen Worten „Cos“ für Kostüm und „play“ für Spiel, bedeutet das für die Besucher, dass sie sich zwischen 12.30 und 22 Uhr an diesem Tag auf viele bunte Kostümspiele und Auftritte der Teilnehmer freuen dürfen. Wer im Kostüm kommt, erhält freien Eintritt.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 29-jährigen Mann. Er steht laut Polizei im dringenden Verdacht, vergangene Woche auf der Zugtoilette einer Regionalbahn sexuelle Handlungen an einem zwölfjährigen Mädchen vorgenommen zu haben.