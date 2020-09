Von Dirk Leibfried

Bei einem viertägigen Perspektiv-Lehrgang der U15-Nationalmannschaft durfte Samira Bernhardt in der Sportschule Duisburg-Wedau ihr Können unter Beweis stellen. Die 14-jährige Alsenbornerin war eine von lediglich zwei Spielerinnen aus dem Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV), die von Nationaltrainerin Bettina Wiegmann eingeladen wurde.

Ende vergangenen Jahres wurde die junge Fußballerin bei einem Regionalturnier in Koblenz vom DFB entdeckt. Durch Corona mussten Sichtungs- und Perspektiv-Lehrgänge verschoben werden. Umso mehr freute sich die Südwest-Auswahlspielerin darüber, dass sie wohl immer noch im Notizbuch der Nationaltrainerin steht.

Mit dem FFC aufgestiegen

Die Schülerin der IGS Enkenbach-Alsenborn hat ein Zweitspielrecht bei den C-Junioren der Fritz-Walter-Jugend. Mit den B-Juniorinnen des 1. FFC Kaiserslautern ist sie in die Regionalliga aufgestiegen. Da sie beidfüßig ist, kann sie in der Defensive auf allen Positionen eingesetzt werden, in der Südwest-Auswahl durfte sie auch in der Offensive ihr Talent unter Beweis stellen. Ein Talent, dass den Scouts aus ganz Deutschland auch in Duisburg nicht verborgen blieb. Doch Samira Bernhardt, hat bereits abgewunken: „Ich fühle mich in meiner Heimat am wohlsten, außerdem brauchen mich doch die Mädels hier.“