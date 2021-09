Der „Pfälzer Musikantenweg“ wurde bereits am 9. April in Reichenbach-Steegen freigegeben. Die Urkunde, die die Aufnahme der 28-Kilometer-Strecke in die Riege der Qualitätswege Wanderbares Deutschland für drei Jahre festlegt, ist nun in der Verbandsgemeinde Weilerbach angekommen, teilt die dortige Verwaltung mit. Entgegengenommen hat sie Jürgen Wachowski. Der Otterberger, der wesentlich zur Realisierung des Musikantenweges beigetragen hat, brachte das Zertifikat nach Weilerbach. Am 14. September präsentierten Bürgermeisterin Anja Pfeiffer und Tourismusbeauftragter Volker Halfmann die bis 2024 gültige Auszeichnung des Deutschen Wanderverbandes am Musikantenbrunnen vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Nach dem Deutschen Wanderverband „müssen die Wege abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund bieten“. Längere Qualitätswege müssen bestimmte Themen vertiefen. All das erfüllt der „Pfälzer Musikantenweg“, der verbandsgemeindeübergreifend die Gemarkungen Reichenbach-Steegen, Jettenbach, Kollweiler, Schwedelbach, Erzenhausen, Mackenbach und Ramstein-Miesenbach tangiert. Er erinnert nicht nur an das im 19. und 20. Jahrhundert in dieser Gegend ausgeprägte Wandermusikantentum, sondern führt zudem durch eine reizvolle Landschaft.