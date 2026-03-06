Das U18 Kata-Karate-Team von Budokan Kaiserslautern siegt bei den offenen Saarlandmeisterschaften in Saarwellingen.

Lukas Schweizer, Nick Eisenmenger und Lucas Hochreiter ließen die gesamte Konkurrenz hinter sich. Die Kata-Sportler überzeugten auch im Einzel. Lukas Hochreiter kämpfte sich in der Jugend auf Rang zwei, Lukas Schweizer bei den Junioren. Nick Eisenmenger wurde in der Jugend Dritter. Schweizer war auch in der Leistungsklasse am Start, kam auf Platz drei. Anna Reuter holte Platz zwei in der Jugend weiblich, Melina Liebrecht wurde Dritte. Mit Devin Knaus ging ein Budokan im Kumite in der U21 (bis 75 kg/plus 84 kg) auf die Matte. Er holte Silber. Neben den Sportlern aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und weiteren Bundesländern waren auch Karatekas aus Luxemburg, Belgien und Holland am Start.