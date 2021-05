Am Sonntag läuft im ARD-Fernsehen der Ludwigshafen-Krimi „Hetzjagd“ als 1156. Ausgabe des „Tatorts“. Für Ulrike Folkerts ist es der 73. Auftritt als Kommissarin Odenthal. Zum dritten und letzten Mal steht ihr die Streifenpolizistin Winter zur Seite, gespielt von Petra Mott.

Die ist auch auf Lauterer Bühnen ein gern gesehener Gast. Die Schauspielerin verstärkt die hiesigen „Untiere“ bei ihren Auftritten. Ihre wichtigste Rolle bei der Kabaretttruppe: Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Seit ihrem 13. Lebensjahr steht Petra Mott auf der Bühne. Ihre Mutter Malou ist Gründerin und Leiterin des auf Mundartstücke spezialisierten Ludwigshafener „Theaters in der Hemshofschachtel“. Dessen Ensemble gehörte Petra Mott fast drei Jahrzehnte lang an. Nach ihrer Schauspielausbildung spielte sie außerdem in Mainz und Aachen. Der Leiter des Mannheimer Rhein-Neckar-Theaters, Markus Beisel, hat ihr ein eigenes Ein-Personen-Stück auf den Leib geschrieben. Dann kam Corona: „Seitdem ist Pause“, sagt Petra Mott am Telefon.

Die Dreharbeiten zur neuen „Tatort“-Folge fanden von März bis Juli 2020 statt – „also unter Corona-Bedingungen“, wie die 51-jährige Aktrice berichtet. Die „Tatort“-Mannschaft sei trotzdem „fast eine kleine Familie“, zumal sie schon 2017 in der Episode „Babbeldasch“ an der Seite ihrer Mutter vor der Kamera stand. In den Odenthal-Krimis „Leonessa“ und „Unter Wölfen“ verkörperte sie dann die Streifenpolizistin Katja Winter, die jetzt ihren dritten „Tatort“-Auftritt hat. Es ist zugleich ihr letzter, denn die Beamtin findet während der Mordermittlungen im rechtsextremen Milieu den Tod.

Ihre Rolle bei den Lauterer „Untieren“ dürfte Petra Mott erhalten bleiben. Seit 2015 ist sie regelmäßig mit von der Partie, wenn die respektlosen Rangen um Wolfgang Marschall die „Klausi-Chroniken“ aufrollen. Von Anfang an spielte sie die Rathaus-Personalchefin Beate Kimmel, die seit Ende 2018 als Bürgermeisterin amtiert.

Rein äußerlich sind sich die SPD-Politikerin und ihre 15 Monate jüngere Darstellerin recht ähnlich: beide schlank, beide gern im Hosenanzug, beide schmallippig mit streng wirkender Kurzhaarfrisur. Hinter der Bühne sind sie sich bereits persönlich begegnet – „und ich glaube, es hat ihr sogar ganz gut gefallen“.

Aber nicht nur als Bürgermeisterin mischt Petra Mott die „Untiere“ auf. Das Lauterer Publikum sah sie außerdem als robuste Merkel-Leibwächterin namens Schnaubi sowie in der Rolle der nur bedingt unterhaltsamen Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Das nächste Kapitel der „Klausi-Chroniken“ haben die „Untiere“ bereits in Arbeit.