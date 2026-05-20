„Wir fühlen uns superwohl in Kaiserslautern“, sagt Petra Kunz. Dabei hatte sie zunächst Bedenken, ob die Bäckerei Kissel in der Stadt gut ankommt. Sie waren unbegründet.

Petra Kunz ist Geschäftsführerin des Bäckereibetriebs Kissel mit Hauptsitz in Reichenbach-Stegen. Und als diesem im Sommer 2018 das kleine Geschäft in der Riesenstraße 12 als Verkaufsstelle angeboten wurde, da zögerte sie zunächst. Wenn, dann wollte sie erst im Herbst eröffnen. „Doch der Vermieter war direkt einverstanden. Und wir wollten ja etwas Gutes, das bleibt“, berichtet Kunz. So sei die Eröffnung des Lädchens mit etwas Lampenfieber einhergegangen. Doch: „Wir wurden so herzlich aufgenommen“, erinnert sich Petra Kunz.

Vielleicht war der Bäckerei Kissel ihr guter Ruf vorausgeeilt – jedenfalls ist die Filiale in der Innenstadt ein beliebter Anlaufpunkt. Der Leiterwagen vor der Tür weist Neukunden den Weg, es gibt aber auch eine ganze Menge Stammkunden, die genau wissen, an welchem Tag es welche Brotspezialität gibt.

„Eine Stadt mit Charakter“

„ Kaiserslautern ist ja nicht die Metropole, aber eine Stadt mit Charakter“, sagt die Kissel-Chefin. Manchmal sei es sogar dörflich – etwa weil viele Kunden sich untereinander kennen. Alle Mitarbeiterinnen der Filiale stammten aus Kaiserslautern, kämen deswegen leicht ins Gespräch mit den Leuten. Ein Kunde habe mal gelobt, dass ihm beim Betreten des Ladens immer ein herzhaftes „Gemorsche“ entgegenschalle. „Das passt zu unserem Angebot“, betont Kunz.

Angesprochen auf das negative Image, das Kaiserslautern bei vielen hat, sagt die gelernte Hotelfachfrau, man solle sich nicht auf Negatives konzentrieren. Es sei so viel los in der Stadt, und das Miteinander sei gut. Als Beispiel nennt sie die Veranstaltung „Wein und Musik“, die man im vergangenen Jahr innerhalb von drei Tagen auf die Beine gestellt habe: „Vom Citymanagement kam gleich das Okay.“ Auch im Jubiläumsjahr will sich der Brot-Laden an den Apéro-Treffs beteiligen, die samstags von 11 bis 15 Uhr stattfinden. „Wir haben zwei Termine bekommen, und die Stadt stellt uns die Ausstattung zur Verfügung“, verrät Petra Kunz. Am 23. Mai gibt es vor dem Geschäft in der Riesenstraße „Lewwerworschd- und Kässchmeerbrot“ sowie Jubiläumssecco. Das Duo „Passion Two“ spielt Swing, Jazz, Blues und Popklassiker. Am 4. Juli gibt es noch einmal einen Apéro-Treff bei Kissels – mit dem gleichen Speisen- und Getränkeangebot, aber anderer Musik. So könne man den Kunden auch mal ein „Bonbon“ bieten, beziehungsweise „vom Guten eine Scheibe mitgeben“, wie Kunz es in der Bäckersprache sagt.

Beim Bauernmarkt das Kissel-Brot kennengelernt

Sie erzählt von der Frau im Rollstuhl, die an einer Veranstaltung teilgenommen und dies sehr genossen habe. Sie habe zu ihr gesagt: „Die Deutschen haben ein zusätzliches Organ: den Jammerlappen.“ Da sei etwas Wahres dran, findet die Geschäftsfrau. Dabei liege es an jedem Einzelnen, wie es aussehe in der Stadt – „es braucht nur jeder vor seiner Tür zu kehren“. In Kaiserslautern werde trotz klammer Kassen viel geboten.

Ein bisschen trägt womöglich auch die Bäckerei Kissel dazu bei, Leute nach Kaiserslautern zu locken. Petra Kunz berichtet von Pirmasensern, die bei einem Bauernmarkt das Kissel-Brot kennengelernt hätten. „Und jetzt kommen sie nach Lautern, um hier einzukaufen.“

Die Serie

Es wird viel gemeckert in und über Kaiserslautern. Und so manche Kritik ist ja auch berechtigt. Doch es gibt auch viel Schönes in der Stadt. Wir haben Kaiserslauterer – sowohl hier Geborene als auch Zugezogene – gefragt, was sie klasse finden in Kaiserslautern.