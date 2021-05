Inhabergeführt: Die Sonne scheint, da kommt eine Kopfbedeckung genau richtig. Im Geschäft von Petra Häfner werden Kunden fündig, egal ob mit Panamahut, Cowboyhut, Fascinator, Filzhut, Kappe mit Schirm oder, für die kühlen Monate, Wintermütze. Häfner hat vor 15 Jahren in der Fruchthallstraße mit dem Hutladen ihre kleine, feine Nische gefunden.

Das Angebot an Hüten und Kopfbedeckungen springt Kunden förmlich entgegen: In den Regalen stapeln sich klassische Strohhüte, die mondäneren, bunten Exemplare werden den Damen auf Ständern präsentiert. Auf einem kleinen Holztresen liegen noch Materialien und Muster, die auf ihre Weiterverarbeitung warten. Denn Petra Häfner, gelernte Hutmacherin, kreiert auch selbst. „Ich mag einfach die Handarbeitssachen und auch die Mode der 20er Jahre sehr gerne“, sagt sie. Doch zu den eigenen und individuell nach Kundenwünschen gefertigten Hüten verkauft sie auch eine große Auswahl verschiedener Hersteller: Den Großteil ihres Umsatzes macht sie damit. „Die eigenen Sachen sind höchstens 10 Prozent.“

2006 hat sich Häfner in Kaiserslautern selbstständig gemacht, Erfahrungen mit einem eigenen Laden hatte sie da bereits gesammelt. „Ich habe 2001 in Pirmasens den Laden übernommen, in dem ich auch gelernt habe und später als Gesellin gearbeitet habe.“ Häfner stammt aus Pirmasens, lebt mittlerweile in Alzey. „Kaiserslautern war da genau mittendrin zwischen alter und neuer Heimat“, erzählt sie mit einem Lächeln. Mit einem Saisonverkauf in der Eisenbahnstraße fühlte sie 2004/2005 schon einmal vor, ob ein Hutladen in Kaiserslautern genug Kundschaft anziehen würde. „Es ist kein leichtes Metier, da es eine Nische ist. Aber dadurch, dass es nicht viele von uns gibt, geht’s.“

Ausgiebige Beratung gehört dazu

Modistinnen, so der Fachausdruck für Hutmacherinnen, gebe es nicht mehr viele. Häfner ist froh, eine Auszubildende gefunden zu haben, die ihr im Hutladen bei der Herstellung, Beratung und im Verkauf hilft. Dass ihr Weg sie in die Selbstständigkeit führen wird, war Häfner früh klar: „Es gibt eigentlich wenig andere Möglichkeiten, weil auch beispielsweise in Theatern schon länger keine Modistinnen mehr beschäftigt werden. Das machen dann die Masken- und Kostümbildnerinnen.“

Wer in den Laden in der Fruchthallstraße kommt, bringt nicht selten auch Zeit für eine ausgiebige Beratung mit. Die ist für die Inhaberin genauso wichtig wie das Handwerkliche: „Mein Beruf macht mir Spaß“, sagt sie. Und das spürt man, sobald sie über ihre neuste Kreation spricht – eine Art Fascinator aus grün eingefärbtem Panamastroh, einem farblich darauf abgestimmten Band. „Dazu kommt ein gelber Schleier sowie Kirschen.“ Beim Fachsimpeln gerät sie schnell ins Schwärmen. Die Ideen für neue Hüte habe sie meist spontan, wenn sie etwas sieht, „eine Blüte oder ein Material“, dann fängt die Arbeit an. Die handgearbeiteten Modelle werden für besondere Anlässe nachgefragt, für Hochzeiten, Taufen, schicke Gartenfeste oder das in den vergangenen Jahren veranstaltete Diner en blanc.

Ansonsten griffen ihre Kunden, vom Alter querbeet, eher zu den Modellen größerer Hersteller: Da ist die Mutter, die bislang für ihr Kind einen Sonnenhut ausgewählt hat und nun selbst einen möchte, da sind die Herren, für die der Hut auch heute noch fester Bestandteil ihrer Kleidung ist, aber auch diejenigen, die in ihrer Freizeit beim Stadtbummel oder sogar bei der Gartenarbeit nicht ohne Kopfbedeckung auskommen wollen. Beliebt seien Materialien wie Panama- oder Sisolstroh, Stoffhüte, aber auch Leinen, Filz oder Wolle, „letztere beiden für den Winter“. Oft müssten ein paar Modelle aufprobiert werden, um das richtige zu finden: „Man kann mit einem Hut das Gesicht schmäler machen, aber auch kräftiger“, weiß die Expertin.

Zwischendurch auch Masken geschneidert

Die Zeit der vorübergehenden Schließung, bedingt durch die Corona-Pandemie, hat Häfner gut gemeistert. „Wir haben viele Stammkunden, viele sehr nette, mit denen sich auch schöne Gespräche ergeben.“ Die Kunden seien auch direkt nach Wiedereröffnung gekommen, „das hat mich überrascht“. Außerdem habe sie, zunächst aus einem Spaß heraus, damit begonnen, auch Stoffmasken zu schneidern. „Mittlerweile geht es aber wieder um die Hüte.“

Wenn Häfner auf Kaiserslautern blickt, fallen ihr „viele schöne Ecken ein“, beispielsweise das Areal rund um den Stiftsplatz mit dem Markt. Auch sonst biete die Stadt eine Menge, aber „ich finde es schade, dass es immer weniger inhabergeführte Geschäfte gibt“.

Und dann bleibt da noch eine Schwierigkeit: sich selbst mit einem Hut ausstatten, „damit tue ich mir schwer“. Dabei trage sie im Sommer und privat eher sportliche und bequeme Modelle, im Winter gerne Basken- oder Schildmützen, aber auch Topfhüte: „Idealerweise schützt und schmückt ein Hut.“