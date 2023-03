Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es ist schon eine Weile her, dass die Öffentlichkeit von den Aktivitäten des Queidersbacher Malers Peter Simonis erfuhr. Dabei ist so einiges passiert. Etwa ein Umzug in neue Atelierräume und vor kurzem die Aufnahme in die Deutsche Aquarell-Gesellschaft (DAG).

Peter Simonis steht mitten in seinem lichtdurchfluteten Atelier und strahlt. Wo sein Vater einst einen Friseursalon betrieb, ist er umgeben von Wänden voller Bilder. Seit Anfang der 1990er Jahre