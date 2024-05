Kaiserslautern ist im Volksfest-Fieber! Vom 24. Mai bis zum 3. Juni steigt auf dem Messeplatz wieder die beliebte Maikerwe. Welche kleinen Geschichten lohnt es, zu erzählen? Was verrät der Blick hinter die Kulissen? Heute: Teil vier unserer Serie.

„Gigerla“, so ruft der Franke sein traditionelles Brathähnchen vom Spieß – die Haut muss kross, das Fleisch saftig zart sein. An einem Maikerwe-Abend der vergangenen Woche rotiert auf dem Messeplatz also wieder das Geflügel auf dem Grill, und Peter Lößel (67), der Chef im Wirtszelt, „schmaucht“ dahinter erstmal eine, wie er das nennt. In weichem Fränkisch, gerolltes „R“, sagt er dann: „Wenn die mich in Nürnberg rauswerfen, zieh’ ich nach Kaiserslautern.“ Ganz klar, hier kenne er sich ja bestens aus – schließlich habe er schon als Kind die Schulen dieser Stadt besucht, „von Geburt an“ mehrere Wochen im Jahr in der Westpfalz verbracht. Als Zögling einer Schaustellerfamilie, so Lößel, sei das völlig normal, Lautern längst „zu einer zweiten Heimat“ geworden, sagt er.

Von ungefähr kommen all die warmen Worte natürlich nicht. Seit 1927 bereits betreiben die Lößels einen Stand auf den hiesigen Kerwen, 1955 kam das Zelt hinzu – und über all die Jahrzehnte ist das „Gigerla“, das Brathähnchen, zum absoluten Kassenschlager avanciert. „Dafür sind wir bekannt“, meint der Chef. Wirtshausküche nach ur-fränkischer Art, Hauptsache: deftig! Dass die Familie vor fast 100 Jahren überhaupt erst in Kaiserslautern landete, das habe sie übrigens dem Geschäftsgeist des Großvaters zu verdanken: Der habe als frischgebackener Unternehmer nämlich gleich geahnt, dass er fränkische Spezialitäten in Nürnberg gar nicht erst anzubieten braucht. Seitdem touren die Lößels über alle möglichen Volksfeste Deutschlands – mit zwei Stopps pro Saison in Kaiserslautern.