Die Welt skulpturaler Figuren zeigt der Bildhauer Peter Brauchle derzeit in Park und Gebäude der Villa Denis in Diemerstein.

Noch bleiben zwei Wochenenden sie an historischer Stätte zu besichtigen. Eher außergewöhnlich formt und formuliert der Bildhauer Peter Brauchle aus Lustadt seine figurativen Skulpturen. Hinzu kommt die Wirkung jener Materialien, aus denen die Exponate im historischen Stiftungshaus der RPTU Kaiserslautern erschaffen wurden: vorwiegend spiegelnd-reflektierendes Aluminium, daneben auch mattdunkle Bronze, dämpfendes Holz, bergender Stahl und Kunststoff.

Während den ankommenden Besucher bereits beim Blick in die Parkanlage die zwei überaus schlanken und bis zu fast sechs Meter hohen Werke Solea und Aufbruch sozusagen begrüßen, ihn der männliche Torso „Emotion“ am Villeneingang bereits zu erwarten scheint, verteilen sich die restlichen 16 Werke auf zwei Räume und das Treppenhaus.

Reduzierte Formensprache

Besonders der öffentlich genutzte „Konzertsaal“ mit der dekorativen Wandbemalung und den Fensternischen wird zur streng reduzierten sowie eigensinnigen Formsprache nicht gerade zum Kontrahenten, dennoch zum spannenden Kontrast zweier Darstellungswelten. Beeindruck zudem verschiedene Arbeiten mit scheinbar flügelartigen Fliehkräften, die sich den akrobatisch biegenden Körpern wie symbolische Höhenflüge angliedern.

Für Betrachter kein leichter Dialog, jedoch ein Faszinosum, das zu bildsprachlichem Verstehen anregt. Ganz anders dagegen die rundlich kompakten und abstrakten Skulpturen mittleren Formats der Serie „Reflexion“. Scheint die wellige Oberfläche Leichtigkeit zu „atmen“, bleibt die Form an sich schwergewichtig.

Dass Peter Brauchle auch mit Pfälzer Sandstein arbeitet, wissen die Eulenbiser am besten. Denn am Ortsrand steht auf einem kleinen Plateau seine „Lebensscheibe“, die 2011 beim Bildhauersymposium des rheinland-pfälzischen Skulpturenweges im Schweinstal entstand. Der Künstler, geboren 1970 in Weil am Rhein, ist seit 1997 freischaffender Bildhauer, erlebte inzwischen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland und erwarb nationale und internationale Preise. Brauchle lebt und arbeitet im pfälzischen Lustadt.

Die Ausstellung

Die Ausstellung in der Villa Denis, Diemerstein 9, Frankenstein, ist jeweils freitags bis sonntags ab 14 Uhr zu besichtigen. Eine spezielle Einladung ergeht zur Finissage am 31. Mai, ebenfalls ab 14 Uhr.

