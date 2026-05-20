Die Peter-Bardens-Straße im Kaiserslauterer Einsiedlerhof erinnert ebenso wie die Deutschherrenstraße im Stadtteil Hohenecken an den Ritterorden.

Wer heute vom Deutschen Ritterorden spricht, denkt an waffenklirrende Reiter, die zwischen Mittelalter und früher Neuzeit gegen asiatische Eroberer kämpften und im Baltikum einen eigenen Staat errichteten. In Kaiserslautern lebt die Erinnerung an den „Ordo teutonicus“ fort. Der Stadtteil Einsiedlerhof verdankt der Bruderschaft seinen Namen.

Aktenkundig ist der Einsiedlerhof seit dem Jahr 1253, als die Deutschenordensritter nach Kaiserslautern kamen. Der damals 41-jährige Ritter Siegfried von Hohenecken und seine Frau Lukardis beurkundeten eine Schenkung an die Ordensgemeinschaft. Sie umfasste 100 Hektar Grundbesitz, die Pfarrei Ramstein samt Weilerbach und Spesbach sowie „das Haus Einsiedel, in welchem sich ein Spital zum Unterhalt der Armen“ befand.

Vollzogen wurde die noble Geste, wie es in dem lateinischen Schriftstück heißt, „zu Ehren des allmächtigen Gottes und der glorreichen Jungfrau Maria“. Auf Erden ging es den Mönchsrittern vorrangig um Krankenpflege und Seelsorge.

Diesen Tugenden widmete sich der Deutsche Orden, seit er sechs Jahrzehnte zuvor in (der heute israelischen Stadt) Akkon gegründet worden war. Dort richteten Kaufleute aus Bremen und Lübeck während des von Kaiser Barbarossa angeführten Kreuzzugs ein Feldhospital ein. Anno 1199 wurde aus der Spitalgemeinschaft ein Ritterorden.

Deutschherren übernehmen das Einsiedler-Spital

Die Mitglieder waren – ähnlich wie die zeitgleich entstandenen Bruderschaften der Johanniter, Malteser und Templer – Kämpfer, Priester und Krankenpfleger in einem. Da parallel zu den Kreuzzügen gegen den Islam die Missionierung und vor allem die Kolonisierung Osteuropas anstanden, hatte eine Niederlassung in der Westpfalz durchaus strategische Bedeutung.

So griffen die Deutschherren gern zu, als ihnen der Hohenecker Rittersmann das Einsiedler-Spital antrug. Der Speyerer Historiker Martin Armgart spricht in einem Aufsatz aus dem Jahr 2007 von einer „als Einzelgehöft in unbebauter Gegend liegenden, befestigten Wegstation an der alten Fernstraße“, an der es ein „vielleicht schon vor dieser Übergabe bestehendes Hospital“ gab.

Die neuen Besitzer teilten ihr ständig wachsendes Territorium in Verwaltungsbezirke ein, die „Balleien“ oder „Kommenden“ hießen und von einem „Komtur“ geführt wurden. Dazu schreibt der 2012 verstorbene Chronist des Einsiedlerhofs, Siegfried Hahnberg: „Das nun zur Deutschordensballei Lothringen gehörende Hospital wurde Komturei (...) und großer, reicher Grundbesitzer. Es gab in der Pfalz nur zwei Komtureien, die eine war in Einsiedel und die andere in Speyer. (...) Der Orden baute Einsiedel (...) weiter aus. Es entstand ein stattliches Hofgut mit einer Kapelle, Wohn- und Nebengebäuden.“

Pacht des Hofguts Einsiedel geht an Peter Bardens über

Jahrhundertelang bewirtschafteten die Ordensbrüder den Hof und den ausgedehnten Landbesitz selbst. Doch nachdem zu Glanzzeiten bis zu 27 Ritter, Priester und „dienende Brüder“ hier arbeiteten, waren es 1634 nur noch ihrer zwei.

Danach ging das Terrain an wechselnde Pächter über, die allerdings durch die schweren Folgen des Dreißigjährigen und des Pfälzischen Erbfolgekriegs immer wieder vertrieben wurden. Ein Übriges taten Misswirtschaft und die Reformation, obwohl mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eine Art friedlicher Koexistenz der Glaubensrichtungen besiedelt worden war.

Jedenfalls ging die Pacht des „Hofguts der Ordenskomturei Einsiedel“ an den aus Landstuhl stammenden Landwirt Peter Bardens. Im Sommer 1783 wechselte er, der mit seiner Frau Katharina sieben Kinder hatte, ins nahe gelegene Lichtenbruch.

Bei dieser Gelegenheit wurde ein „Erbbestandsbriefs“ aufgesetzt, der heute in Kopie vom Lauterer Stadtarchiv verwahrt wird. Peter Bardens starb am 16. Dezember 1797, wenige Wochen vor seinem 61. Geburtstag.

Als die Ordensritter Einsiedlerhof verließen

Auf dem Einsiedlerhof hatten derweil die Truppen der Französischen Revolution ein Lager für Nachschublieferungen eingerichtet, das von den drei aus Lille stammenden Kaufmannsbrüdern Delannoy geleitet wurde. Die Ruine, die danach vom Ordensanwesen übrig blieb, verkauften sie an Einheimische.

Im Zuge der Französischen Revolution wurden sämtliche Kirchenbesitztümer verstaatlicht. In der gesamten Ballei Lothringen gab es nur noch drei Ordensritter und einen Priester, als jeglicher Kirchenbesitz enteignet (1803) und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aufgelöst (1806) wurden.

Seitdem wurde die Gemeinschaft wiederhergestellt und umstrukturiert, verboten und neubelebt, enteignet und restituiert. Heute ist der „Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem“ ein geistlicher Zusammenschluss. Nach eigenen Angaben hat er aktuell 1100 Mitglieder, davon 120 Priester und 80 Schwestern. Amtierender Hochmeister und Generalabt der Bruderschaft ist ein Saarländer: der 1971 in Püttlingen geborene Frank Bayard.

Der Westpfälzer Einsiedlerhof gehörte zunächst zu Weilerbach und bildet seit 1932 einen Stadtteil von Kaiserslautern. 1991 wurde hier zur Erinnerung an den ersten Pächter die Peter-Bardens-Straße benannt. Im Stadtteil Hohenecken verweist die Deutschherrenstraße auf den Orden. Der große Veranstaltungsraum der Sparkasse am Lauterer Altenhof heißt Deutschordensaal.