So sehen Sieger aus: Trotz Corona fand die Deutsche Schulschachmeisterschaft 2020 statt – erstmals online. Über 100 Teams aus unterschiedlichen Schulen waren dabei. Den großen Pokal in der Wettkampfklasse Grundschule holten sich Deniz und Levent Klein, Jonas Arne und Julian Hahn für die Lautrer Pestalozzischule. Das war alles andere als selbstverständlich.

Das einzige, was an diesem Tag noch mehr strahlte, als die blitzeblank polierten Pokale, waren die stolzen Gesichter der vier jungen Sieger – also ... hinter den Masken. Für Jonas,