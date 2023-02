Abwärtstrend gestoppt: Der TuS Dansenberg II hat nach sechs Niederlagen in Folge einen Teilerfolg errungen und die Rote Laterne in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vorübergehend abgegeben.

Beim 34:34 (15:21) gegen den ersatzgeschwächten TV Nieder-Olm machten die Schwarz-Weißen nach dem Seitenwechsel einen Sechs-Tore-Rückstand wett und hätten die famose Aufholjagd um ein Haar noch mit dem dritten Saisonsieg gekrönt. Dass bei den Hausherren gleich mehrere Stammspieler fehlten, konnte der TuS Dansenberg zunächst nicht zu seinem Vorteil nutzen. Im Gegenteil: Die Rheinhessen waren von Beginn an spielbestimmend, hatten Ball und Gegner fest im Griff und zogen bis zur Mitte der ersten Halbzeit von 3:1 über 7:4 auf 12:7 (16.) davon.

Dansenberg ließ vor allem in der Abwehr viel vermissen und zog in fast allen Eins-gegen-eins-Situationen den Kürzeren. Zur Halbzeit betrug der Rückstand schon sechs Tore und die siebte Niederlage in Folge schien nur noch eine Frage der Höhe zu sein. Daran sollte sich bis zum Stand von 29:22 (44.) auch nicht viel ändern.

„Tor um Tor herangekämpft“

Mit fortschreitender Spieldauer machten sich bei den Hausherren dann immer mehr die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar. „In der letzten Viertelstunde haben wir gezeigt, was wir können. Wir haben viel stabiler gestanden und uns Tor um Tor herangekämpft“, hob Co-Trainer Patrick Schulze hervor. Dansenberg stellte die Abwehr erfolgreich um und ließ bis zum Ende der Partie nur noch fünf Gegentore zu.

Im Spiel nach vorne waren es vor allem Steffen Kiefer (11/4) und Niklas Jung (7) und Ben Kölsch (5), die die Akzente setzten. Gemeinsam brachte es das Trio auf 23 Tore. Dennoch deutete bis wenige Minuten vor dem Ende nur wenig darauf hin, dass die Niederlagenserie des TuS Dansenberg beim Tabellenachten reißen sollte. Nieder-Olm lag zu diesem Zeitpunkt mit fünf Toren in Front (32:27/52.). Mit einem 5:0-Lauf zum 32:32 (57.) stellten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf und übernahmen eine Minute vor dem Ende nach einem Treffer von Nils Bechtel erstmals seit dem 0:1 (1.) wieder die Führung.

„Der Punktgewinn war sehr wichtig, aber wenn wir weiterhin so spielen, wie heute in der ersten Halbzeit, wird es ganz schwer“, stellte Schulze klar. Nach der Faschingspause geht es für die Perspektivmannschaft am Samstag, 25. Februar (16.30 Uhr), mit einem Heimspiel gegen das Spitzenteam TV Offenbach weiter.