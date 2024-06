In Kürze soll es auch wieder das Projekt „Frühstück für alle Kinder“ geben

Durch die Einstellung zweier neuer Erzieherinnen zum August dieses Jahres soll sich die vorübergehend angespannte Personalsituation in der Kindertagesstätte „Arche Noah“ in absehbarer Zeit wesentlich verbessern. Das erwartet Ortsbürgermeisterin Karin Wänke. Demnach sollen die Öffnungszeiten wieder erweitert werden, was für viele berufstätige Eltern eine große Erleichterung bedeute. Da die Kindergartenleitung nun wieder langfristiger planen kann, soll auch das Projekt „Frühstück für alle Kinder“ möglichst bald umgesetzt werden, informierte Karin Wänke den Gemeinderat.