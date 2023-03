Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer sich mit Fleisch- und Wurstwaren versorgen will, wird in Zukunft in Siegelbach nicht mehr fündig. Markus Schroer hat sein Geschäft auf der Brücke aufgegeben. „Wir finden einfach kein Personal mehr“, klagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Seine Stammkunden in Kaiserslautern und Otterberg sowie am Hauptsitz in Weilerbach kann der Metzgermeister Markus Schroer trösten. „Dort geht es weiter.“ Er habe Stand jetzt