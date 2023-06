An diesem Wochenende sollte das Reit- und Springturnier der Reitsportgemeinschaft Barbarossa stattfinden. So jedenfalls steht es in den Kalendern der Reitsportverbände. Dazu wird es aber nicht kommen, denn der Verein hat das Turnier abgesagt.

Es war das größte Turnier in der Region mit erstklassigen Springprüfungen. Unvergessen das Derby mit einer Springprüfung der Klasse S mit zwei Sternen, das als „Großer Preis von Kaiserslautern“ ausgetragen wurde. Dort hat sich der heutige Vorsitzende Gerhard Schmidt drei Mal als Sieger eingeschrieben. Hintereinander in den Jahren 2008, 2009 und 2010. Weitere hochkarätig Springprüfungen standen auf dem Programm und die Klassen waren immer sehr gut besetzt.

Vor der Coronaphase gab es in jüngster Zeit auch Dressurprüfungen, die sich einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuten. Dieser Teil des dreitägigen Reit- und Springturniers wurde immer weiter ausgebaut und hatte stets steigende Prüfungen und Teilnehmer. Nicht zuletzt war das Turnier ein gesellschaftliches Ereignis um Pferde und den Reitsport. Die „Nacht der Pferde“ war ein Zuschauermagnet und zog viele Besucher aus einem weiten Einzugsgebiet auf den Rothenberghof. Dort wurde in den Abendstunden auf dem beleuchteten Reitplatz ein Programm mit Tieren geboten, hauptsächlich mit Pferden. Hier zeichnete Ulrike Schmidt verantwortlich, die ganzjährig an diesem Programm bastelte. Leider wurde dieser Beitrag vor Ausbruch des Corona-Virus eingestellt, da sich keine Nachfolge für die Organisatorin fand.

Zu viele Absagen von Helfern

„Wir haben alles daran gesetzt, um auch dieses Jahr wieder das Springturnier auf die Beine zu stellen. Warum es letztlich nicht dazu kommt, hat verschiedene Gründe“, so der Vorsitzende. „Mein Vertreter musste sich einer Knieoperation unterziehen und fällt für diese Saison ebenso aus wie manch anderes Mitglied, das bisher für das Veranstaltungswochenende zur Verfügung stand“, berichtete Gerhard Schmidt. Einige junge Helfer können dieses Jahr aus schulischen Gründen keine Aufgaben übernehmen, so dass es auch im Bereich der Gastronomie zu Ausfällen kommt. „Nach all den Absagen stand ich plötzlich alleine da, weshalb keine andere Entscheidung möglich war“, so Schmidt.

Die Reitsportgemeinschaft hat viele namhafte Reiter und Amazonen, die sich Woche für Woche unter starken Teilnehmerfeldern in höheren Klassen behaupten und sehr gute Platzierungen erreichen. Dazu zählt auch Schmidt, der nach fünfjähriger Pause wieder Pferde für den Wettbewerb sattelte und gleich mit Siegen erfolgreich war. „Es ist natürlich auch eine schöne Sache, auf dem eigenen Vereinsgelände und vor heimischem Publikum zu reiten und Erfolge zu feiern. Das wird den Reitpaaren in diesem Jahr fehlen.“

Turnier soll kommendes Jahr wieder stattfinden

Die diesjährige Absage aus Personalmangel sei aber nicht das Ende des Turniers auf dem Rothenberghof, betonte der Vereinsvorsitzende. „Wir hatten wegen Corona ausgesetzt und sind zurückgekommen. So wird es auch nach dieser Saison sein. Ich bin zuversichtlich, dass nächstes Jahr das Reit- und Springturnier wieder stattfindet“, sagte Schmidt. „Es ist unser und mein Bestreben, an frühere Zeiten anzuknüpfen. Nicht gleich mit großen Prüfungen, sondern mit Aufgaben, die für die Reitpaare aus der Region gedacht sind“, sagte der Vereinsvorsitzende weiter. „Ich bin mir ganz sicher, dass es mit dem Reitsport in Kaiserslautern weitergeht und nur dieses Jahr eine Auszeit genommen werden muss.“