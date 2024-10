Aufgrund des anhaltend hohen Krankenstandes bei der Bahn fahren ab Montag, 14. Oktober, weniger Züge, teilt die DB Regio Mitte mit. Diese Regelung gelte während der Ferienzeit und teilweise auch darüber hinaus. „Wo es sinnvoll und möglich ist“, werden entfallende Züge durch Busse ersetzt. Für den Abschnitt Kaiserslautern-Homburg-Saarbrücken gilt: Die Züge der Linien RB 70 und RB 71 fahren montags bis freitags bis auf den Frühzug ( Kaiserslautern ab 4.25 Uhr) planmäßig. Samstags und sonntags entfallen zahlreiche Verbindungen. Sonntagmorgens fährt nach aktuellem Stand mindestens ein Bus von Kaiserslautern (Abfahrt um 6.40 Uhr) nach Homburg. Dieser hält – mit Ausnahme Landstuhl Bahnhof – nicht an den Bahnhöfen, sondern in Einsiedlerhof, Kindsbach, Hauptstuhl und Bruchmühlbach-Miesau jeweils an einer zentralen Bushaltestelle in der Ortsmitte. Am Abend und am frühen Morgen werden einzelne Züge der Linie RB 67 von Landstuhl bis nach Kaiserslautern und zurück ergänzt, um die Anbindung von und aus Richtung Altenglan/Kusel herzustellen. Um einen Teil der Zugausfälle auf der Linie RB 70 auszugleichen, erhalten folgende Züge des RE 1 nach Mannheim zwischen Homburg und Kaiserslautern an Wochenenden zusätzlich einen Halt in Hauptstuhl, Bruchmühlbach-Miesau, Kindsbach und Einsiedlerhof: RE 1 um 6.47 Uhr ab Saarbrücken Hbf über Homburg (ab 7.09 Uhr) und Kaiserslautern (ab 7.30 Uhr) nach Mannheim; RE 1 um 20.47 Uhr ab Saarbrücken Hbf über Homburg (ab 21.09 Uhr) nach Kaiserslautern (an 21.30 Uhr); RE 1 um 21.47 Uhr ab Saarbrücken Hbf über Homburg (ab 22.09 Uhr) und Kaiserslautern (ab 22.30 Uhr) nach Mannheim.

Der aktualisierte Fahrplan steht laut DB Regio in Kürze in der elektronischen Fahrplanauskunft sowie zum Download unter www.bahn.de/aktuell zur Verfügung. Da die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs zum Teil nicht direkt an den Bahnhöfen liegen, bittet die Bahn, die Aushänge vor Ort zu beachten.