Aufgrund anhaltender personeller Ausfälle ist beim Kaiserslauterer Standesamt aktuell mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sind Vorsprachen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das Standesamt bitte darum, Anfragen schriftlich per E-Mail zu stellen: standesamt@kaiserslautern.de. Urkunden könnten über das städtische Serviceportal angefordert werden. „Das Standesamt bittet weiterhin darum, von Sachstandsanfragen abzusehen, da dies die Bearbeitungszeit weiter verzögert, und dankt für das Verständnis“, schreibt die städtische Pressestelle in der Mitteilung.