Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern lädt für Sonntag, 4. September, 15 Uhr, zur Performance der Künstlerin Kubra Khademi ein.

Während ihres Kunststudiums an der Beaconhouse National University BNU in Lahore, Pakistan, begann die afghanische Künstlerin, die 1989 geboren wurde, Performances zu entwickeln, die oft eigene körperliche Erfahrungen thematisieren und eine starke Wirkung auf ihr Publikum ausüben. Seit ihren Anfängen in den 1960er Jahren ist die Performance „nicht nur mit dem Thema der Frau als Künstlerin, sondern auch mit der Forderung nach Freiheit und körperlicher Unversehrtheit von Frauen verbunden“, wird der Kunsthistoriker Philippe Dagen in der Pressemitteilung des Museums zitiert. Dagens Worte stammen demnach aus dem Katalog zur Ausstellung „Political Bodies“. Indem Khademi eigene Szenarien erfinde, erneuere sie die ursprüngliche Verbindung zwischen Performance und feministischem Aktivismus. Für das Museum Pfalzgalerie entwickelt die Künstlerin eine neue Performance.

Die Veranstaltung, die die Kuratorin Hanna G. Diedrichs genannt Thormann betreut, wird von den Freunden des Museums gefördert. Ausstellung und Katalog werden unter anderem durch Unterstützung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, der Zukunftsregion Westpfalz und des Bureau des arts plastiques des Institut français Deutschland ermöglicht.