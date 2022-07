In seiner Freizeit ist einem Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt ein Mann aufgefallen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ihm werden Hasskommentare im Internet vorgeworfen. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Mann wenig später in der Gasstraße stellen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Auf der Wache klagte der 35-Jährige plötzlich über Schmerzen in der Brust, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde. Ein Herz-EKG zeigte aber keine Auffälligkeiten. In der Zelle kündigte der Mann schließlich an, verbreiten zu wollen, er sei von den Beamten misshandelt und gefoltert worden. Am Donnerstag wurde er der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts vorgeführt. Sie entschied, dass der Haftbefehl weiter vollzogen wird. Der Beschuldigte sitzt jetzt in Untersuchungshaft.