Das Wochenende endete für einen 35-Jährigen im Gefängnis. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und von einer Polizeistreife am Sonntag in der Innenstadt entdeckt. Als der 35-Jährige die Polizisten entdeckte, ergriff er sofort die Flucht. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Zeit stellen. Nach Angaben der Ermittler hatte der 35-Jährige unterwegs versucht, mehrere Plastiktüten in der Kanalisation zu entsorgen. Die Polizisten konnten die Tüten allerdings sicherstellen. Darin befanden sich rund 150 Gramm Amphetamin und Haschisch sowie mehrere Tabletten, eine Feinwaage und einige hundert Euro Bargeld. Der 35-Jährige wurde einem Richter am Amtsgericht vorgeführt und der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt.