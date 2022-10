Wenn einer eine Reise tut ...: Max Mayer kann so einiges erzählen, obwohl er nicht mal weit gereist ist. Der Wahl-Kaiserslauterer ist am Wochenende notgedrungen mit dem Bus statt mit der Bahn nach Pirmasens gefahren. Dabei lief einiges schief. Dies wiederum fuchst auch die Verantwortlichen selbst, die jetzt auf Nachbesserung drängen wollen.

Kann das sein, dass die über nicht mal 40 Kilometer führende Route derartige Tücken birgt? „In Horbach wurde in der Einfahrt einer Garage gewendet“, führt Meyer belustigt eine Randnotiz auf. Ärgerlicher sei gewesen, dass in Waldfischbach mutmaßlich einige Fahrgäste vergeblich auf den Bus gewartet haben. Den Bahnhof habe der Busfahrer einfach links liegen lassen.

Max Meyer ist am Wochenende nach Pirmasens gefahren. Kommt öfter vor, und gerne nutzt Meyer öffentliche Verkehrsmittel. Dass nun zurzeit der Bahnverkehr zwischen Kaiserslautern und der Schuhstadt arg ausgedünnt ist – sei’s drum. „Nichts Ungewöhnliches, wird die Strecke doch regelmäßig in der Feriensaison still gelegt, um hier und da mal was zu flicken“, weiß Meyer aus Erfahrung.

Schienenverkehr bleibt bis Jahresende ausgedünnt

Nun bremst aber etwas ganz anderes die Züge Richtung Südwestpfalz aus. Die Bahn kämpft mit akuten Personalproblemen. Deshalb ist das Angebot zurückgeschraubt worden. War anfangs von kurzfristigen Zugausfällen die Rede, so war am späten Freitagnachmittag amtlich geworden: Bis Jahresende bleibt das Angebot arg dünn. An Wochenenden fährt gar kein Zug mehr – es sei denn, Fußball-Zweitligist 1. FCK kickt zu Hause.

Dass samstags und sonntags nurmehr Busse entlang der Zugstrecke rollen, gilt für die Strecke nach Pirmasens ebenso wie für die Lautertalstrecke nach Lauterecken-Grumbach. Bis einschließlich 1. Januar gelte die Regelung, hat der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd mitgeteilt – und damit sich wie der Bahn eine weitere Woche Luft verschafft. Der Neujahrstag ist ein Sonntag. Mithin ist erst für 7. und 8. Januar damit zu rechnen, dass die Gleise wochenends wiederbelebt werden.

Bis Weihnachten wohl keine Entspannung

Dass dem so ist, gefällt Fritz Engbarth ganz und gar nicht. Der Pressesprecher des Zweckverbands ist selbst alles andere als glücklich mit der vertrackten Situation. DB Regio und DB Netz hätten wirklich massive Probleme, die Lage sei prekär. Angesichts der Personalausfall-Quote sei es sogar erstaunlich, dass nicht noch mehr zum Erliegen komme. DB Netz kann nicht alle Stellwerk-Bedienplätze ersetzen. DB Regio kann ihre Züge nicht allesamt besetzen.

„Wir rechnen damit, dass sich Lage bis Weihnachten nicht wieder entspannt“, sagt Engbarth. Da spiele Corona eine Rolle, da komme die Grippe-Saison in die Quere. Außerdem: Die über Gebühr strapazierten Mitarbeiter, die den Betrieb aufrecht erhielten, bräuchten nach derartigen Kraftakten ebenfalls mal eine Pause, wirbt der Zweckverbands-Sprecher um Verständnis. Allerdings: Was da nun aktuell in Sachen Ersatzverkehr beklagt werde, sei trotzdem keinesfalls okay.

Auf Schulungen für die Fahrer drängen

Die Bahn habe für den Schienenersatzverkehr Busunternehmen engagiert. Schon bei der Ankündigung, dass Fahrgäste auf Busse umsteigen müssten, hatte der Zweckverband allzu hohe Erwartungen gedämpft: „DB Regio bemüht sich intensiv darum, dass Busunternehmen die Leistungen übernehmen können“, hieß es in der Pressemitteilung vom 14. Oktober. Da klingt schon an, dass es auch in puncto Ersatzverkehr zu Problemen kommen könne.

Nicht nur, dass es schwierig sei, Busunternehmen zu finden. Die selbst hätten zu kämpfen, um Fahrer flottzumachen. Gleich gar sei es schwierig, welche mit Ortskenntnis zu finden. Deshalb sieht Engbarth zurzeit auch nur ein probates Mittel: „Wir werden darauf drängen, dass die Fahrer möglichst schnell geschult werden.“

Schon mit satter Verspätung gestartet

Mit fehlender Ortskenntnis lässt sich einiges erklären, was Max Mayer so verwundert hat. Seine Reise begann schon mit einer satten Verspätung. „Der kommt gleich“, haben Meyer und weitere Fahrgäste am DB-Infocenter erfahren. „Gleich“, bekanntlich ein dehnbarer Begriff, habe sich zu 90 Minuten ausgewachsen.

Als es endlich losging, hat Mayer beobachten müssen, dass die Fahrer wohl weder mit Streckenplan noch Navigationsgerät ausgestattet waren. „In Steinalben fuhren wir falsch ab“, schildert Mayer, in Horbach war die Garagen-Wendung nötig. In Waldfischbach fuhr der Bus glatt an der Abzweigung zum Bahnhof vorbei. „Wer dort zusteigen wollte, hatte Pech.“ Wer aussteigen wollte, durfte – nach lautstarker Intervention – irgendwo auf der Hauptstraße raus.

„Ersatzverkehr für den Ersatzverkehr“ notwendig?

Die Heimfahrt am Sonntag verlief laut Mayer ähnlich: Der erste Bus kam gar nicht, im zweiten kannte sich der Chauffeur nicht aus. Die Fahrt verlief nach Mayers Worten nur deshalb leidlich besser, weil ein Fahrgast den Lotsen gab. Seit dieser Pirmasens-Reise mutmaßt Mayer leidgeprüft: „Vielleicht braucht man noch einen Ersatzverkehr für den Ersatzverkehr.“