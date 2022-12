Was hat den TuS Hohenecken da bloß geritten? In der letzten Fußball-Verbandsligapartie vor der Winterpause ließ er sich auf heimischem Kunstrasen regelrecht vorführen und verlor 0:5 (0:3) gegen Hassia Bingen. Ein von der ersten bis zur letzten Minute peinlicher Auftritt des TuS, der einst wegen seiner Heimstärke gefürchtet war.

Zu Recht sprach Benny Hassenfratz nach der Pleite in seiner langen, lauten und geharnischten Mannschaftsansprache von einem „kollektiven Ausfall“. Der Hohenecker Coach war geladen und erklärte, sein Team sei den Gästen in allen Belangen unterlegen gewesen. In der Tat präsentierte sich die Hassia in dieser Partie, als spielte sie zwei, drei Klassen höher als die Hohenecker und nicht wie ein Team aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga.

Bereits nach etwas mehr als fünf Minuten sorgte Ilker Yüksel für Gefahr vor dem Tor des TuS. Mag ganz Deutschland über ein Mittelstürmerproblem klagen, so hat die Hassia keinen Grund dazu. Besitzt sie doch in Yüksel einen Stürmer, der auf dieser Position überzeugte. Nach einer Viertelstunde schlug er zum ersten Mal zu. Sein Teamkollege Joshua Iten hatte ihn nach einem Sturmlauf auf der rechten Seite mit einem Querpass bestens bedient, worauf Yüksel locker zum 0:1 vollstreckte.

Bei seinem zweiten Treffer zeigte er, dass er platziert zu schießen versteht. Er drang in den Sechzehner ein und schoss den Ball mit rechts zum 0:2 in den Winkel (31.). Beim 0:3 übernahm der 24-Jährige die Rolle des Vorbereiters; überlegt spielte er die Kugel zu Marlon Pira, der dann vor dem Tor schnell zu Sache kam und dem Hohenecker Keeper Artur Dos Santos keine Abwehrchance ließ (39.). „Das hat richtig gutgetan“, sagte Ilker Yüksel nach der Partie, womit er nicht nur sich selbst, sondern die ganze Mannschaft meinte, die mit ihrer Leidenschaft und Zweikampfstärke dem TuS schnell den Schneid abgekauft hatte.

Ein Schatten seiner selbst

Der Sturm der Hohenecker war fast durchgehend abgemeldet. Enriko Wolf sah kein Land, und Sergen Tok war nur ein Schatten seiner selbst. Erst in der 74. Minute kam der sonst so torgefährliche Stürmer zum ersten Mal im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, verfehlte aber das Ziel. Überhaupt nicht ins Spiel fand der Angreifer Sven Vogelgesang, der kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde.

Nach dem Seitenwechsel schien es so, als wolle der TuS seine bis dahin miserable Vorstellung korrigieren. Zwei Minuten waren gespielt, da schloss Pablo Geßner einen flotten Angriff mit einem Schuss in Richtung Hassia-Tor ab – traf aber nicht. Wie sich zeigen sollte, war das aber nur ein kurzes Aufbäumen. Wenig später herrschte wieder die gleiche Lethargie im Spiel der Hohenecker wie in der ersten Halbzeit. Konsequent setzten sie ihre Arbeit am Debakel fort.

In der Tabelle abgerutscht

So dauerte es nicht lang, bis sie sich den vierten Gegentreffer einfingen. Mit dem Rücken zum Tor stehend, nahm Idan Shavartsburd den Ball im Strafraum an, drehte sich, schoss, und es stand 0:4 (55.). Hätten kurz danach Yüksel und Pira besser gezielt, wäre das halbe Dutzend voll gewesen. Ein Treffer gelang den bis zum Schluss nicht nachlassenden Gästen dann aber doch noch. Der dynamische Pira schaltete schneller als die Hohenecker Abwehr, was an diesem Tag aber auch nicht allzu schwer war, und traf zum 0:5 (68.).

Eine Erklärung, warum seine Mannschaft, die zuvor zweimal in Folge gewonnen hatte, so heftig gegen Bingen eingebrochen war, konnte Benny Hassenfratz nicht geben. In der Tabelle rutschten die Seinen auf den neunten Platz ab, wohingegen der Hassia nach ihrem starken Auftritt der Sprung auf Rang elf und damit aus der Abstiegszone gelang.