In der Diskussion um eine Solaranlage schwenkt der Stadtrat urplötzlich um. Die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel gibt dabei ein schlechtes Bild ab. So verspielt man Vertrauen.

Was am Montag im Stadtrat geboten war, lässt sich bestenfalls als chaotisch bezeichnen. Manch einer würde von einer peinlichen Posse sprechen. Die Pläne eines Investors für eine Solaranlage am Siegelbacher Ortsrand sind seit Beginn umstritten. Viele Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils und sein Ortsbeirat lehnen den Standort ab, die städtischen Gremien wie Stadtrat und Bauausschuss sind dafür. So war es bislang und so steckte die Verwaltung, aber auch der Investor Zeit, Geld und Engagement in das Projekt, um die nächsten Schritte zu gehen, einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan zu ändern. Nun plötzlich will der Stadtrat davon nichts mehr wissen. Allen voran die CDU, die mit genauso vielen Sitzen wie die SPD eine der beiden größten Fraktionen stellt. Sie war bislang immer für die PV-Anlage wie Ursula Düll in Erinnerung rief, enthielt sich nun bei der Abstimmung, machte so die Patt-Situation und damit die Ablehnung des Antrags erst möglich.

Auch die Oberbürgermeisterin enthielt sich – wohl aus dem Glauben heraus, es werde auch ohne ihre Stimme gehen. Sie hat es versäumt, mit ihrem Votum eine klare Haltung auszudrücken, versucht niemandem weh zu tun, denn in ihrem Wohnort Siegelbach hätte sie sich wohl die ein oder andere Frage anhören müssen. Doch gerade das Stadtoberhaupt muss hinter bisher getroffenen Beschlüssen stehen. Und da hat sich der Rat mit der Zustimmung zum Masterplan nun mal für mehr Klimaschutz entschieden. Vielleicht ist ein Formfehler bei der Abstimmung nun die Rettung. Denn nachdem ein Ratsmitglied für ein anderes gestimmt hat, muss sie wiederholt werden.

Das ändert aber nichts daran, dass die Politik mit dem gezeigten Opportunismus Vertrauen verspielt. Bei zukünftigen Investoren: Wie sollen diese sicher sein, dass Absprachen in Kaiserslautern Gewicht haben, dass sie auf Dauer Bestand haben und sie nicht, nachdem bereits investiert wurde, wieder hinfällig werden? Auch bei Wählerinnnen und Wählern: Die erwarten von ihren Vertretern nämlich zu Recht eine klare Linie und Entschlusskraft und nicht, dass diese wie Fähnchen im Wind die Meinung wechseln. So leistet man nur der Politikverdrossenheit Vorschub.