Die Folgen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens machen der Kaiserslauterer Innenstadt zu schaffen. Filialisten wie Dielmann, Brax, Esprit oder die Damen-Modemarke Bonita haben ihre Filialen geschlossen. Auch im „K in Lautern“ gibt es aktuell noch etliche Leerstände, Ende September hat die Parfümeriekette Douglas, wie bereits im Februar angekündigt, ihren Laden im Einkaufszentrum aufgegeben. Die Filiale in der Fackelstraße bleibt allerdings bestehen. Immer wieder machten in der Stadt zuletzt Gerüchte die Runde, dass auch Peek & Cloppenburg beabsichtigt, den Standort Kaiserslautern aufzugeben. Dem widersprach das Unternehmen nun auf Nachfrage der RHEINPFALZ: „Es liegen keine Pläne vor, unseren Standort in Kaiserslautern zu schließen“, heißt es von Peek & Cloppenburg. Seit 1998 ist das Unternehmen mit seinem Verkaufshaus in der Fackelstraße vertreten. Aktuell arbeiten dort rund 60 Mitarbeiter.