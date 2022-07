Erst gegen eine Laterne, dann gegen eine Hauswand: Am Sonntagnachmittag verursachte eine Autofahrerin in der Stahlstraße einen Unfall. Anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, steuerte die 47-Jährige laut Polizei in einer Kurve ihr Auto geradeaus weiter und schnurstracks auf eine Laterne zu. Ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Mast und prallte gegen die dahinter befindliche Hausfassade. Wie die 47-Jährige später gegenüber der Polizei angab, habe sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1400 Euro. Verletzt wurde niemand.