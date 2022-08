Auf ihrem Pilgerweg von Paderborn nach Karlsruhe zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen machte eine Gruppe der ökumenischen Organisation Pax Christi aus Paderborn am Mittwoch in Ramstein-Miesenbach Station. Vor dem Westgate der Air Base richteten sie einen ganzen Nachmittag über eine Mahnwache für den Frieden ein. Zu jeder vollen Stunde gab es eine Andacht und zum Motto „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ passende Bibeltexte. Einer der insgesamt acht Friedensdemonstranten war Gordon Matthews, ein Quäker. „Es geht darum, Frieden zu stiften“, sagte er, dessen Kirche sich in besonderer Weise dem Frieden verpflichtet fühlt. Die Mahnwache bezeichnete er als „Versuch, ein Zeichen zu setzen, dass Krieg nicht der Weg ist, den Jesus gegangen ist“.