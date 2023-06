Schulhöfe und Klassenzimmer sind nach Unterrichtsschluss offen und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung – zumindest mit Einschränkungen. Und wenn man die entsprechende Internetseite mit den Kontaktdaten der Ansprechpartner findet ... Der Reihe nach: Lea Siegfried hatte am Montag im Stadtrat für die Grünen gefordert, dass Pausenhöfe und Klassenzimmer nach Unterrichtsschluss geöffnet werden sollen. „Schließlich werden Schulhöfe große Teile des Tages überhaupt nicht genutzt, ebenso wie Klassenräume und Aulen.“ Eher zufällig habe sie zwischenzeitlich erfahren, dass man sich an die Verwaltung wenden kann, wenn man als Verein Bedarf hat: „Aber das weiß kein Mensch“, monierte Siegfried. Sie forderte die Stadtverwaltung auf, das Angebot bekannter zu machen. Wolfgang Ernst, Referatsleiter Schulen, räumte ein, dass die Informationen „ein bisschen versteckt auf der Homepage“ zu finden sind. Jedenfalls sind Schulhöfe von 17 bis 20 Uhr zum Spielen freigegeben, samstags ebenfalls. Sonntags dagegen nicht. Für die Nutzung von Schulräumen gebe es immer wieder Anfragen, einzig Fachräume seien aufgrund der hochwertigen Ausstattung tabu. Die Turnhallen stünden ohnehin zwischen 16/17 und 22 Uhr Vereinen zur Verfügung. Vereine, die sich dafür interessieren, können sich hier informieren. Bürgermeisterin Beate Kimmel regte an, das Mieten der Schulsäle als Service in die Kaiserslautern-App aufzunehmen.